Des îlots de fraîcheur à l’école Ecole élémentaire Berthelot – Jules Verne Lille, 1 juillet 2023, Lille.

Des îlots de fraîcheur à l’école 1 juillet – 27 août Ecole élémentaire Berthelot – Jules Verne Gratuit, entrée libre

Dans le cadre de l’opération “Libre cour, libre jardin”, portée par la Métropole Européenne de Lille, l’école élémentaire Berthelot – Jules Vernes à Lille, ouvre ses portes gratuitement aux habitants tout l’été.

Des îlots de fraîcheur à l’école

L’école élémentaire Berthelot – Jules Verne rouvre ses portes

L’ouverture de la cour de l’école élémentaire Berthelot – Jules Verne permettra aux habitants de profiter de la fraîcheur apportée par les grands arbres et le jardin pédagogique pendant tout l’été, dans le cadre de l’opération “Libre cour, libre jardin” portée par la Métropole Européenne de Lille.

Infos pratiques :

Ouverture les samedis, dimanches et jours fériés, de 14h à 20h, du 1er juillet au 27 août

6 Rue Bohin, Lille (Fives)

Gratuit, entrée libre

Retrouvez tout le programme de l’été à Lille.

100% des cours d’écoles végétalisées

La Ville de Lille mène une politique ambitieuse afin de renforcer plus encore son action pour lutter, à son échelle, contre le changement climatique et s’adapter à ses impacts sur le territoire, s’appuyant sur le Plan Lillois pour le Climat.

Depuis l’été 2021, l’ensemble des 79 écoles publiques lilloises ont ainsi des cours végétalisées et débitumées pour favoriser les îlots de fraîcheur. De nombreux arbres, arbustes et plantes vivaces ont été plantés et les élèves peuvent profiter de nouveaux espaces verts au cœur des écoles.

En savoir plus.

Faire face à la chaleur

Face aux fortes chaleurs, la Ville de Lille favorise le développement de lieux de fraîcheur et met à disposition de ses habitants les informations essentielles :

Diffusion d’une cartographie des espaces arborés, points d’eau potable, brumisateurs et bâtiments frais présents dans l’ensemble des quartiers de la ville

Installation de brumisateurs

Opération « Gourde Friendly »,permettant à toute personne (clients, passants, touristes…) de remplir sa bouteille ou sa gourde d’eau dans les commerces partenaires

Inscription au plan d’alerte et d’urgence, pour une communication directe avec les seniors et les plus fragiles

Conseils en cas de coup de chaleur

En savoir plus.

Ecole élémentaire Berthelot – Jules Verne 6 Rue Bohin, Lille Lille 59260 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.lille.fr/L-ete-a-Lille »}, {« link »: « https://www.lille.fr/Actualites/Une-ecole-durable-et-accessible-a-tous »}, {« link »: « https://www.lille.fr/Actualites/Faire-face-aux-fortes-chaleurs »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T20:00:00+02:00

2023-08-27T14:00:00+02:00 – 2023-08-27T20:00:00+02:00

Crédit : Daniel Rapaich.