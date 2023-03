« Eh bien chantez maintenant » – Ensemble Faenza Ecole Elémentaire, Arc-en-Barrois, 14 octobre 2023, Arc-en-Barrois.

« Eh bien chantez maintenant » – Ensemble Faenza Samedi 14 octobre, 20h30 Ecole Elémentaire, Arc-en-Barrois Entrée Libre

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque d’Arc-en-Barrois présente ce spectacle musical.

Dans un univers visuel très librement inspiré de celui du merveilleux illustrateur Benjamin Rabier, un clavecin pas comme les autres tiendra lieu de décor, de castelet, d’armoire à réminiscences d’où émergeront des objets qui auront, eux aussi, leurs fables à raconter.

La magie du « si » deviendra notre « la » : et si la fourmi invitait la cigale en sa demeure ? Et si le corbeau connaissait déjà la fable du Corbeau et du Renard ?

Mais ce sera avant tout un hommage à Jean de La Fontaine, qui prit soin dans son épitaphe de rappeler qu’il passa la moitié de sa vie à dormir et l’autre… à ne rien faire !

Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque d’Arc-en-Barrois.

Tout public – 60 min

Ecole Elémentaire, Arc-en-Barrois 14 rue Anatole Gabeur, 52210 ARC-EN-BARROIS Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 01 19 61 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MediathequeArcenbarrois »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-arc@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T21:30:00+02:00

théâtre musical Jean de La Fontaine

@ Libre de droits