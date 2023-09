La Semaine Bleue : « Enfantill’âges » à l’école élémentaire d’Aice Errota Ecole élémentaire Aice Errota Saint-Jean-de-Luz, 3 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Animation proposée en partenariat avec la Direction Enfance, Jeunesse, Affaires scolaires, sur le temps périscolaire.

Les enfants de l’école élémentaire d’Aice Errota vont partager un temps intergénérationnel avec les résidents de l’EHPAD Udazkena avec une initiation à la Tamborrada.

Son et roulements de tambours assurés !.

2023-10-03 fin : 2023-10-03 14:00:00.

Ecole élémentaire Aice Errota

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An activity offered in partnership with the Department of Childhood, Youth and School Affairs, during extracurricular time.

Children from Aice Errota elementary school will share an intergenerational moment with residents of the EHPAD Udazkena with an initiation to the Tamborrada.

Sounds and drum rolls guaranteed!

Evento organizado en colaboración con el Departamento de Infancia, Juventud y Asuntos Escolares, durante las actividades extraescolares.

Los niños de la escuela primaria Aice Errota compartirán una experiencia intergeneracional con los residentes del EHPAD Udazkena con una introducción a la Tamborrada.

¡Sonidos y redobles de tambor garantizados!

Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Direktion für Kinder, Jugend und Schulangelegenheiten im Rahmen der außerschulischen Lernzeit angeboten.

Die Kinder der Grundschule Aice Errota werden mit den Bewohnern des Altersheims Udazkena eine Einführung in die Tamborrada machen.

Trommelwirbel und Klang sind garantiert!

