Enregistrement d'une émission de radio en direct + exposition photographique Vendredi 28 juillet, 17h00 école élémentaire 63450 Saint-Saturnin Entrée libre, sur inscription Venez assister à l'enregistrement d'une émission de radio dans les condictions du direct.

Les enfants de l’accueil de loisirs de Saint-Saturnin endosseront le rôle de journalistes et vous présenteront le fruit de leur travail de reporters réalisés tout au long de l’été !

Venez les rencontrer et partager avec eux cette aventure.

Une exposition de photographies sera également présentée.

