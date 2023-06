Éclat(s) final 2023 : Quatre fois rien Ecole Duc-Rollon Caen, 25 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) final, c’est 2 jours avec 18 compagnies, 10 représentations dans toute la ville ! Cirque, danse, musique, marionnettes, théâtre, poésie, lumières… il y en aura pour tous les goûts !

Quatre fois rien, par la compagnie Joe sature et ses joyeux osselets

Quatre fois rien ce n’est pas grand chose mais c’est déjà ça. Un rien de facétie multiplié par quatre fantaisistes, cela donne forcément quelque chose, mais quoi ? Des pitreries pardi ! Les Joe Sature se plient en quatre pour provoquer ce qui porte à rire, de tout, de rien, mais toujours au service du grand n’importe quoi, et ce n’est pas rien !

A partir de 7 ans – 50 mn.

2023-08-25 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-25 18:50:00. .

Ecole Duc-Rollon Impasse Duc Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) final is a 2-day event featuring 18 companies and 10 performances all over the city! Circus, dance, music, puppetry, theater, poetry, lighting… there’s something for everyone!

Quatre fois rien (Four times nothing), by the Joe sature company and its merry knucklebones

Four times nothing isn’t much, but it’s something. A little facetiousness multiplied by four whimsical artists is bound to produce something, but what? Antics, of course! The Joe Sature bend over backwards to provoke laughter, about anything and everything, but always in the service of anything and everything, and that’s no mean feat!

Ages 7 and up – 50 mins

Éclat(s) final es un acontecimiento de dos días en el que participan 18 compañías y 10 espectáculos repartidos por toda la ciudad Circo, danza, música, marionetas, teatro, poesía, iluminación… ¡hay para todos los gustos!

Quatre fois rien (Cuatro veces nada), de la compañía Joe sature y sus alegres nudillos

Cuatro veces nada no es mucho, pero es algo. Un poco de frivolidad multiplicada por cuatro artistas caprichosos tiene que producir algo, pero ¿qué? Payasadas, por supuesto Joe Sature se desviven por provocar la risa, sobre cualquier cosa, pero siempre al servicio de cualquier cosa, ¡y eso no es poco!

A partir de 7 años – 50 min

Éclat(s) final, das sind zwei Tage mit 18 Ensembles und 10 Aufführungen in der ganzen Stadt! Zirkus, Tanz, Musik, Marionetten, Theater, Poesie, Licht… für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Viermal nichts, von der Kompanie Joe sature und seinen fröhlichen Knöchelchen

Viermal nichts ist nicht viel, aber immerhin etwas. Ein Nichts an Schabernack multipliziert mit vier Phantasten, das ergibt zwangsläufig etwas, aber was? Ein paar Possen! Die Joe Sature legen sich mächtig ins Zeug, um alles zu provozieren, was zum Lachen anregt, über alles, über nichts, aber immer im Dienste des großen Unfugs, und das ist nicht wenig!

Ab 7 Jahren – 50 Min

