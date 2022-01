Ecole du Verbe Eternel et Nouveau Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 2 avril 2019 au mardi 25 juin 2019 à Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy

Prière, travail d'équipe, catéchèse des abbés Masquelier ou Icard, repas convivial. Rejoignez-nous mardi! Infos : pa.de-la-faire@orange.fr / etienne.masquelier@gmail.com

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy
10 rue de l'Annonciation, 75016 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-02T20:30:00 2019-04-02T22:30:00;2019-04-09T20:30:00 2019-04-09T22:30:00;2019-04-16T20:30:00 2019-04-16T22:30:00;2019-04-23T20:30:00 2019-04-23T22:30:00;2019-04-30T20:30:00 2019-04-30T22:30:00;2019-05-07T20:30:00 2019-05-07T22:30:00;2019-05-14T20:30:00 2019-05-14T22:30:00;2019-05-21T20:30:00 2019-05-21T22:30:00;2019-05-28T20:30:00 2019-05-28T22:30:00;2019-06-04T20:30:00 2019-06-04T22:30:00;2019-06-11T20:30:00 2019-06-11T22:30:00;2019-06-18T20:30:00 2019-06-18T22:30:00;2019-06-25T20:30:00 2019-06-25T22:30:00

