Portes ouvertes de l’école du Poan Benn Ecole du Poan Benn Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix

Portes ouvertes de l’école du Poan Benn Ecole du Poan Benn, 11 mars 2023, Morlaix. Portes ouvertes de l’école du Poan Benn Samedi 11 mars, 10h00 Ecole du Poan Benn Entrée libre Venez rencontrer l’équipe pédagogique, visiter l’école maternelle et questionner les parents au sujet de l’expérience enrichissante d’une scolarité bilingue.

Atelier Krampouezh : venez apprendre à tourner des krampouezh pendant les portes ouvertes.

Participation libre, inscription conseillée divyezhpoanbenn@gmail.com Ecole du Poan Benn Allée du Poan Benn 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « divyezhpoanbenn@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:divyezhpoanbenn@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+01:00 – 2023-03-11T14:00:00+01:00

2023-03-11T10:00:00+01:00 – 2023-03-11T14:00:00+01:00 K.L.T. – Ti ar Vro Montroulez

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Ecole du Poan Benn Adresse Allée du Poan Benn 29600 Morlaix Ville Morlaix Departement Finistère Age min 2 Age max 99 Lieu Ville Ecole du Poan Benn Morlaix

Ecole du Poan Benn Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Portes ouvertes de l’école du Poan Benn Ecole du Poan Benn 2023-03-11 was last modified: by Portes ouvertes de l’école du Poan Benn Ecole du Poan Benn Ecole du Poan Benn 11 mars 2023 Ecole du Poan Benn Morlaix morlaix

Morlaix Finistère