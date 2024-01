Après l’hiver Ecole du Plateau Genève Catégorie d’Évènement: Genève Après l’hiver Ecole du Plateau Genève, 28 février 2024, Genève. Après l’hiver Mercredi 28 février, 15h00 Ecole du Plateau Entre 5 et 10 CHF Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ça commence avec un arbre et de l'herbe qui pousse. C'est le printemps. La nature se dessine, toute simple. Un œuf se craquelle et… Oh, Une chenille ! Et après ? Après, il y a encore l'été, l'automne, l'hiver Et après ? Après… Après…

Ecole du Plateau
Av. du Plateau 40
1213 Petit-Lancy
Genève

Age min 3
Age max 99

