Meudon Familles connectées Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon Meudon, 18 novembre 2023, Meudon. Familles connectées Samedi 18 novembre, 10h00, 14h00 Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon Entrée libre et gratuite Comment bien vivre le numérique en famille ? A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, l’Ecole du Numérique vous propose une journée spéciale. Familles connectées, c’est découvrir de manière ludique le numérique et les droits de l’enfant pour bien vivre la technologie à la maison.

Au programme de la journée : ateliers, lecture, conférence, exposition… Horaires :

Matinée (enfants 4 -10 ans) : 10h -12h30

Après-midi (ado et adultes) : 14h – 18h TOUT LE PROGRAMME

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00

