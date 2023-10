Stage : de MatataLab au drone, mes premiers pas dans la programmation Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon Meudon, 30 octobre 2023, Meudon.

Stage : de MatataLab au drone, mes premiers pas dans la programmation 30 octobre – 3 novembre Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon Sur inscription

Apprenez à programmer progressivement, chaque jour le niveau augmente !

Commencez par découvrir la programmation grâce aux jeux Matatalab et Scottie Go, puis fabriquez des robots Wunderkid et Lego Spike. Enfin, faites voler des drones !

S’inscrire pour la semaine (sauf 1er novembre)

Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon 1 bis rue georges millandy Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 65 66 »}, {« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=759&TITLE=de-matatalab-au-drone-mes-premiers-pas-dans-la-programmation »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T10:30:00+01:00 – 2023-10-30T12:30:00+01:00

2023-11-03T10:30:00+01:00 – 2023-11-03T12:30:00+01:00

espaces numériques micro-ateliers