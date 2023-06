Graphic live session ! Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon Meudon, 10 juin 2023, Meudon.

Graphic live session ! Samedi 10 juin, 20h00 Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon Entrée libre pour le public et sur inscription pour les enfants souhaitant participer à la réalisation de la fresque

Fluid design est un événement entièrement dédié à la performance. L’occasion pour des artistes et des jeunes de co-réaliser, le temps d’une soirée, une fresque sur le thème des fluides.

Les jeunes réaliseront des dessins que les graphistes devront ensuite intégrer dans l’œuvre finale. Pour les artistes en herbe, rejoignez-nous à 19h précises, pour prendre en main l’une des tablettes graphiques de l’école du numérique et laissez libre court à votre imagination ! Le challenge ? Réaliser, avec un graphiste professionnel, deux fresques dans un temps imparti de deux heures. Chaussé de casques VR, le public pourra découvrir l’art dans le numérique.

Si vous avez envie de dessiner et d’apporter votre contribution à ces deux fresques qui seront affichées à l’Ecole du Numérique, contactez-nous pour vous inscrire et montrez-nous vos talents !

ATTENTION : Places limitées à 20 pour participer à la performance pour les jeunes.

En parallèle, les Espaces numériques ont invité l’artiste TremensS pour une une web émission consacrée à l’art numérique. Il proposera également au public d’interagir avec l’une de ses oeuvres !

Tout au long de la soirée, des animations sont proposées pour découvrir le numérique ! Vous pourrez par exemple assistez à une initiation aux logiciels vectoriels comme Inkscape.

Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon 1 bis rue georges millandy Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00

