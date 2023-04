Micro-atelier : formes et mosaïqes Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Micro-atelier : formes et mosaïqes Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon, 13 mai 2023, Meudon. Micro-atelier : formes et mosaïqes Samedi 13 mai, 14h30 Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon Sur inscription La mosaïque est une forme d’art qui existe depuis l’Antiquité et qui permet de créer des formes grâce aux couleurs. Avecles outils numériuqes d’aujourd’hui, créez votre mosaïque en stickers sur le thème des animaux Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon 1 bis rue georges millandy Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 65 66 »}, {« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=595&TITLE=formes-et-mosaiques »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

