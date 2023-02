Le jeu vidéo chez les jeunes, usages et limites Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Le jeu vidéo chez les jeunes, usages et limites Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon, 1 avril 2023, Meudon. Le jeu vidéo chez les jeunes, usages et limites Samedi 1 avril, 11h00 Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon

Sur inscription

Le Caf’num est un moment d’échanges sur la parentalité à l’heure du numérique. Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon 1 bis rue georges millandy Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Tous les mois, les Espaces numériques de Meudon vous donnent rendez-vous à l’Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon pour discuter d’un sujet autour de la parentalité numérique. En partenariat avec des acteurs du monde éducatif, nous vous proposons des pistes pour mieux vivre le numérique en famille.

En avril, découvrez les usages et les limites du jeu vidéo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00

2023-04-01T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Ecole du numérique - Micro-Folie de Meudon Adresse 1 bis rue georges millandy Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Ecole du numérique - Micro-Folie de Meudon Meudon Departement Hauts-de-Seine

Ecole du numérique - Micro-Folie de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Le jeu vidéo chez les jeunes, usages et limites Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon 2023-04-01 was last modified: by Le jeu vidéo chez les jeunes, usages et limites Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon Ecole du numérique - Micro-Folie de Meudon 1 avril 2023 Ecole du numérique - Micro-Folie de Meudon Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine