Pour la Science se livre, participez à la première animation de l’Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon ! Ecole du numérique – Micro-Folie de Meudon 1 bis rue georges millandy Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Comment l’architecture et le jardin se complètent et se mêlent ? A partir de cette réflexion développée lors de la conférence, concevez une fontaine et des jeux d’eau avec l’application de simulation numérique Wonderland. Découvrez une version de votre projet imprimée et mis en situation dans le paysage urbain.

2023-02-18T14:30:00+01:00

2023-02-18T16:30:00+01:00

