Haute-Garonne

Vous disposez d’un jardin, d’un balcon ou avez accès à un jardin partagé ? **Vous avez envie d’apprendre à connaître le fonctionnement du vivant et du végétal pour développer votre potager durable sans utilisation de produits phytosanitaires ? Rejoignez l’École du jardinage !** **Du 5 mars au 3 décembre 2022,** **21 ateliers pour devenir acteur de votre alimentation à la Cité des Sciences Vertes d’Auzeville-Tolosane,** **le samedi matin de 9h00 à 12h00** Initiez-vous aux techniques agroécologiques pour pouvoir cultiver vos légumes, fruits, fleurs comestibles ou plantes aromatiques. [Découvrez le programme des ateliers.](https://www.sicoval.fr/app/uploads/2022/02/Ecole-du-jardinage_Depliant.pdf) _L’Ecole du jardinage est une action portée par la Cité des Sciences Vertes dans le cadre du_ [_Projet Alimentaire Territorial du Sicoval_](https://www.sicoval.fr/mon-agglo/laction/nos-grands-projets/le-projet-alimentaire-de-territoire/)_, pour favoriser l’accès de tous à une alimentation durable, locale et de qualité._

