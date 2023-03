Portes ouvertes de l’école du Gourandel Ecole du Gourandel Baud Catégories d’Évènement: Baud

Morbihan

Portes ouvertes de l’école du Gourandel Ecole du Gourandel, 31 mars 2023, Baud. Portes ouvertes de l’école du Gourandel Vendredi 31 mars, 16h30 Ecole du Gourandel L’école du Gourandel ouvre ses portes ! Venez découvrir sa filière bilingue français-breton sur tous niveaux. Ecole du Gourandel Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T16:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-03-31T16:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00 breton parler Mannaïg Le Dortz ©Ti ar Vro Bro Pondi

Détails Catégories d’Évènement: Baud, Morbihan Autres Lieu Ecole du Gourandel Adresse Baud Ville Baud Departement Morbihan Lieu Ville Ecole du Gourandel Baud

Ecole du Gourandel Baud Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baud/

Portes ouvertes de l’école du Gourandel Ecole du Gourandel 2023-03-31 was last modified: by Portes ouvertes de l’école du Gourandel Ecole du Gourandel Ecole du Gourandel 31 mars 2023 Baud Ecole du Gourandel Baud

Baud Morbihan