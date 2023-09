La Semaine Bleue : « Enfantill’âges » à l’école du Centre Ecole du centre Saint-Jean-de-Luz, 5 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Animation proposée en partenariat avec la Direction Enfance, Jeunesse, Affaires scolaires de la Ville, sur le temps périscolaire avec les enfants de 6/10 ans de l’école du Centre.

Venez participer à des temps intergénérationnels en revisitant les jeux d’antan !

12 personnes maximum. Réservé aux adhérents du club seniors Lagun Artean..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 14:00:00. EUR.

Ecole du centre

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the town?s Department of Childhood, Youth and School Affairs, we offer extracurricular activities for 6/10 year-olds at the Centre school.

Take part in intergenerational activities and revisit the games of yesteryear!

12 people maximum. For Lagun Artean senior club members only.

Una actividad organizada en colaboración con la Concejalía de Infancia, Juventud y Asuntos Escolares de la ciudad, en horario extraescolar con los niños de 6/10 años de la escuela del Centro.

Participe en estas actividades intergeneracionales y reviva los juegos de antaño

12 personas máximo. Reservado a los miembros del club de la tercera edad Lagun Artean.

Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Direction Enfance, Jeunesse, Affaires scolaires (Direktion für Kinder, Jugendliche und Schulangelegenheiten) der Stadt angeboten und findet im Rahmen der außerschulischen Lernzeit mit Kindern im Alter von 6/10 Jahren der Ecole du Centre statt.

Nehmen Sie an einer generationenübergreifenden Veranstaltung teil, bei der die Spiele von früher wiederbelebt werden!

maximal 12 Personen. Nur für Mitglieder des Seniorenclubs Lagun Artean.

