[Pique-nique culturel] Jeux de plein-air & musique Ecole du Bout d’Amont Saint-Nicolas-d’Aliermont, 31 août 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Le centre social La Parenthèse vous offre un moment de convivialité avec un pique-nique pas comme les autres ! Au programme, jeux de plein air et un musicien sera présent pour agrémenter le tout. Une belle soirée en perspective !

Le pique-nique est à prévoir..

2023-08-31 17:00:00 fin : 2023-08-31 . .

Ecole du Bout d’Amont

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



The La Parenthèse social center invites you to a picnic like no other! On the program: outdoor games and a musician to liven things up. It’s sure to be a great evening!

Please bring your own picnic.

El centro social La Parenthèse le propone un momento de convivencia con un picnic sin igual En el programa: juegos al aire libre y un músico para animar la velada. Será una velada inolvidable

Traiga su propio picnic.

Das Sozialzentrum La Parenthèse bietet Ihnen einen geselligen Moment mit einem Picknick, das nicht wie alle anderen ist! Auf dem Programm stehen Spiele im Freien und ein Musiker wird anwesend sein, um das Ganze zu bereichern. Ein schöner Abend in Aussicht!

Das Picknick ist selbst mitzubringen.

