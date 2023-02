19ème Rondes de Varennes-Vauzelles Ecole du Bourg Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

19ème Rondes de Varennes-Vauzelles Ecole du Bourg, 23 avril 2023, Varennes-Vauzelles. 19ème Rondes de Varennes-Vauzelles Dimanche 23 avril, 08h00 Ecole du Bourg

tarifs variables L’ASAV Rando organise la 19ème Edition des Rondes de Varennes-Vauzelles le dimanche 23 avril 2023.

Départ à l’Ecole du Bourg de Varennes.

4 circuits : 12 km : 5€, départ de 8h30 à 14h

22 km : 6€, départ de 8h à 11h

32 km : 7€, départ de 7h30 à 8h30

42 km : 8€, départ de 7h30 à 8h 1 Rando accompagnée : 8 km : 3€, départ à 13h30 Marche nordique : 12 km, 5€, départ à Niffond de 8h30 à 12h Présence de nombreux ravitaillements, pensez à apporter votre gobelet ! Organisé en partenariat avec la FFRandonnée Ecole du Bourg Bourg, Varennes Vauzelles 58640 Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T06:00:00+00:00 – 2023-04-23T17:00:00+00:00

