Soirs d'été : Pibrac en fête – Du 21 au 23 juillet
École du Bois de la Barthe Pibrac, 21 juillet 2023

Fête Foraine dès le vendredi 21 juillet à 18h. 

Concerts :

Vendredi 21 juillet

– de 19h30 à 21h : Matthieu Molus

– de 21h à 1h30 : Sevenway (Pop/rock) Samedi 22 juillet

– de 22h à 1h30 du matin : Bal avec l’Orchestre Destination Dimanche 23 juillet

– de 22h à 1h30 du matin : La Band’àBen (bandas)

– à partir de 23h : Spectacle Pyrotechnique sur l'esplanade Sainte Germaine. 

Attention, l'accès au spectacle pyrotechnique se fera exclusivement par l'impasse des capelles et l'ancien et l'ancien chemin de Brax. L'accès aux personnes à mobilité réduite se fera par le Prieuré.

