Visite guidée de l’École du Ballet du Nord Ecole du Ballet du Nord – CCN / CRD Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite guidée de l’École du Ballet du Nord Ecole du Ballet du Nord – CCN / CRD Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Visite guidée de l’École du Ballet du Nord Samedi 16 septembre, 14h15, 15h30 Ecole du Ballet du Nord – CCN / CRD Réservation sur le site internet À l’origine, le site d’entreprises Roussel est dédié à la production textile. Il est abandonné pendant une dizaine d’années pour ensuite devenir l’École de danse du Ballet du Nord, département chorégraphique du Conservatoire de Roubaix et accueillir plusieurs sociétés. Le 139 rue des Arts ouvre ses portes pour vous proposer une visite guidée des locaux.

139 rue des Arts, bâtiment C, 2ème étage, Roubaix Ecole du Ballet du Nord – CCN / CRD 139 rue des Arts – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.balletdunord.fr »}] Métro ligne 2, arrêt Roubaix Charles de Gaulle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 Frédéric Lovino Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Ecole du Ballet du Nord - CCN / CRD Adresse 139 rue des Arts - 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Ecole du Ballet du Nord - CCN / CRD Roubaix

Ecole du Ballet du Nord - CCN / CRD Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/