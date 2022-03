École d’oraison pour les jeunes, étudiants ou actifs Église Saint-Lambert de Vaugirard Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 22 mars au mardi 12 avril à Église Saint-Lambert de Vaugirard

Plusieurs rencontres pour découvrir ce qu’est la prière silencieuse, ce cœur à cœur avec Dieu, et trouver des réponses aux questions que nous pouvons tous avoir. Du mardi 8 mars au 12 avril de 20h à 22h (temps facultatif de collation à 19h30) à la crypte de l’église. avec Notre-Dame de Vie. Église Saint-Lambert de Vaugirard 2 Rue Gerbert, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T22:00:00;2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T22:00:00;2022-04-05T20:00:00 2022-04-05T22:00:00;2022-04-12T20:00:00 2022-04-12T22:00:00

Lieu Église Saint-Lambert de Vaugirard Adresse 2 Rue Gerbert, 75015 Paris Ville Paris

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

