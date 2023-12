P’tit bal Galouvielle de veille de vacances de Noël 2023 Ecole Doisneau, Issy-les-Moulineaux (92) P’tit bal Galouvielle de veille de vacances de Noël 2023 Ecole Doisneau, Issy-les-Moulineaux (92), 22 décembre 2023, . P’tit bal Galouvielle de veille de vacances de Noël 2023 Vendredi 22 décembre, 20h00 Ecole Doisneau, Issy-les-Moulineaux (92) Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2023-12-22T20:00:00+01:00 – 2023-12-23T00:00:00+01:00 Le prochain « p’tit bals de veille de vacances scolaires » de Galouvielle aura lieu vendredi prochain, 22 décembre , 20h-23h30. Entrée gratuite Lieu : école primaire Robert Doisneau, 26 rue Jacques Henri Lartigue – 92130 Issy-les-Moulineaux Auberge espagnole (buffet partagé) prévu dans une salle mitoyenne. Pour venir : Métro : lignes 12 (Mairie d’Issy) ou 9 (Marcel Sambat) puis bus 123 arrêt « Paul Bert » ou « Issy RER »; Tram : ligne T2 – arrêt « Jacques-Henri Lartigue »; RER C – arrêt « Issy » Et pour patienter jusque-là, notre nouvel album est accessible : www.galouvielle.fr/content/album-nouveau-commande source : événement P’tit bal Galouvielle de veille de vacances de Noël 2023 publié sur AgendaTrad Ecole Doisneau, Issy-les-Moulineaux (92) 26, Rue Jacques-Henri Lartigue

