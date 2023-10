Portes ouvertes – maternelle et primaire Ecole Diwan Vannes – Skol Diwan Gwened Gwened, 15 mars 2024, Gwened.

Portes ouvertes – maternelle et primaire 15 et 16 mars 2024 Ecole Diwan Vannes – Skol Diwan Gwened Entrée libre

L’occasion est donnée aux parents intéressés et curieux de rencontrer l’équipe pédagogique ainsi que les parents d’élèves qui vous présenteront les lieux et répondront à toutes vos questions sur le modèle de cette école ouverte à tous, gratuite et laïque.

« Qu’est-ce que Diwan ? », « Pourquoi choisir le breton ? », « Qu’est-ce que l’immersion ? », « Quels sont les impacts sur la scolarité de l’enfant ?», « Comment faire si les parents ne pratiquent pas cette langue ? »…

L’enseignement bilingue en immersion est une singularité pédagogique, qui a pour objectif d’amener les écoliers à une maîtrise égale de leurs compétences en breton et en français à la sortie de l’école primaire.

Ce « bonus » sera non seulement réinvesti dans l’apprentissage d’autres langues, mais il permet également de développer d’autres capacités (logiques, émotionnelles…)

Présente à Vannes depuis 30 ans, l’école Diwan de Vannes accueille actuellement 64 élèves de tous niveaux de la très petite section (dès 2 ans) au CM2.

