Vannes

Portes ouvertes de l'école Diwan Vannes 10 et 11 mars Ecole Diwan

entrée libre

en 2023, l’école fête ses 30 ans d’existence ! Ecole Diwan impasse de Bohalgo Nord-Est Vannes 56000 Morbihan Bretagne A l’école Diwan de Vannes, nous accueillons vos enfants dès l’âge de deux ans, de la maternelle au CM2. Notre école est associative, laïque, gratuite et ouverte à tous, ce qui facilite une diversité et une mixité sociale enrichissante pour les enfants.

