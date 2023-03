Journée de formation langue bretonne et petite enfance École Diwan Quimperlé Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Journée de formation langue bretonne et petite enfance École Diwan Quimperlé, 22 mars 2023, Quimperlé. Journée de formation langue bretonne et petite enfance Mercredi 22 mars, 09h00 École Diwan Quimperlé Une journée de formation sur le thème « Découvrir et s’approprier un répertoire chanté, conté, raconté et dansé simple en breton lié au quotidien pour accompagner les tout-petits » est prévue le mercredi 22 mars 2023 entre 9h et 17h à l’école Diwan de Quimperlé, voici le contenu général : Acquérir un répertoire de comptines et de phrases du breton à utiliser au quotidien,

Se sentir à l’aise dans leur utilisation,

Se sentir à l'aise dans leur utilisation,

Découvrir, analyser et maîtriser un répertoire varié et adapté en fonction des âges et des situations. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi au 07 86 78 87 96 avant le 8 mars prochain ! École Diwan Quimperlé 1 allée Victor Schoelcher, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « virginie.pronost.miltamm@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 86 78 87 96 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T09:00:00+01:00 – 2023-03-22T17:00:00+01:00

