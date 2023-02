Portes ouvertes Diwan Ecole diwan de Saint-Herblain Sant-Ervlan Catégories d’Évènement: Liger-Atlantel

Sant-Ervlan

Portes ouvertes Diwan Ecole diwan de Saint-Herblain, 11 mars 2023, Sant-Ervlan. Portes ouvertes Diwan Samedi 11 mars, 10h00 Ecole diwan de Saint-Herblain

Entrée libre et gratuite Portes-ouvertes à l’Ecole Diwan de Saint-Herblain

Plus d’information : aep.sant-ervlan@diwan.bzh Ecole diwan de Saint-Herblain 2 bis allée henri farman Saint Herblain Sant-Ervlan 44800 Liger-Atlantel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:00:00+00:00 – 2023-03-11T12:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Liger-Atlantel, Sant-Ervlan Autres Lieu Ecole diwan de Saint-Herblain Adresse 2 bis allée henri farman Saint Herblain Ville Sant-Ervlan Age maximum 99 lieuville Ecole diwan de Saint-Herblain Sant-Ervlan Departement Liger-Atlantel

Ecole diwan de Saint-Herblain Sant-Ervlan Liger-Atlantel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sant-ervlan/

Portes ouvertes Diwan Ecole diwan de Saint-Herblain 2023-03-11 was last modified: by Portes ouvertes Diwan Ecole diwan de Saint-Herblain Ecole diwan de Saint-Herblain 11 mars 2023 Ecole diwan de Saint-Herblain Sant-Ervlan Sant-Ervlan

Sant-Ervlan Liger-Atlantel