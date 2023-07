Les trésors cachés de cette école d’ingénieurs révélés lors des Journées européennes du patrimoine 2023 École d’ingénieurs de Purpan Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Les trésors cachés de cette école d’ingénieurs révélés lors des Journées européennes du patrimoine 2023 16 et 17 septembre École d’ingénieurs de Purpan Gratuit. Sur inscription.

Normalement fermée au public en dehors des journées portes ouvertes, l’école d’ingénieurs de Purpan ouvrira exceptionnellement ses portes à quelques visiteurs privilégiés lors des Journées européennes du patrimoine 2023.

Au programme de cette visite spéciale :

– Présentation des décors néoclassiques du château de Purpan, dont les premières pierres ont été posées en 1487.

– Découverte du Magnolia Grandiflora de Purpan, considéré comme l’un des plus remarquables spécimens en Europe. Ce magnolia, datant du XVIIIe siècle, est répertorié en tant qu’« Espace Boisé Classé ».

Profitez de cette occasion unique pour explorer les trésors cachés de l’école d’ingénieurs de Purpan lors des Journées européennes du patrimoine 2023.

École d’ingénieurs de Purpan 75 Voie du Toec, 31076 Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie +33 (0)5 61 15 30 30 https://www.purpan.fr/ https://fr-fr.facebook.com/EcoledIngenieursdePURPAN/;https://fr.linkedin.com/school/ecole-d’ingenieurs-de-purpan/;https://www.instagram.com/ecoledepurpan/?hl=fr;https://twitter.com/ecoledepurpan;https://www.youtube.com/channel/UCAZjNPhIBcuTxXFvQ0w3sdA [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-patrimoine-purpan »}] L’école d’ingénieurs de Purpan offre des formations dans les domaines des sciences du vivant, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du marketing et du management. Chaque année, elle accueille plus de 1200 étudiants dans ses différents programmes, allant du niveau Bac+3 au Bac+6. L’école compte près de 150 salariés, dont 63 enseignants-chercheurs permanents. Transports à proximité. Parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©École d’ingénieurs de Purpan