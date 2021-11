Rennes Evénement en ligne Ille-et-Vilaine, Rennes Ecole d’hiver en ligne sur le patrimoine culturel de l’Europe Evénement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Inscrivez-vous dès maintenant à l’école d’hiver en ligne organisée par l’université de Pécs, en Hongrie ! Dates : **7 au 18 février 2022** Langue d’enseignement : **Anglais** Horaires des cours : **Lundi-vendredi, 7h45-10h45** Date limite de dépôt des candidatures : **13 décembre 2021** [Lien pour s’inscrire](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_yWwEGRgC-fPQdKCKXJad6yCaP0Vou6_mzSZwfZB80ATnrg/viewform) Pour toute question : [[summerschoolpecs@pte.hu](mailto:summerschoolpecs@pte.hu)](mailto:summerschoolpecs@pte.hu)

GRATUIT pour les étudiants de l’Alliance EDUC

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l’Europe et participer à un intéressant programme de mobilité virtuelle depuis le confort de votre maison ? Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

