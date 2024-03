Ecole d’été d’Economie Numérique (E3N) Faculté des sciences economiques Rennes, jeudi 27 juin 2024.

Ecole d’été d’Economie Numérique (E3N) 10ème édition 27 et 28 juin Faculté des sciences economiques sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-27T09:00:00+02:00 – 2024-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-28T09:00:00+02:00 – 2024-06-28T17:00:00+02:00

La 10ème édition de l’école d’été d’économie numérique de l’AFREN(Association Francophone de recherche en économie numérique) aura lieu le 27 et 28 juin prochain à Rennes. Ces deux jours de conférence ont pour objectif de rassembler des chercheurs en économie numérique, proposant des contributions ainsi bien théoriques que empiriques (économie des plateformes, intelligence artificielle, cybersécurité, médias sociaux, industries de contenus, innovation, régulation, etc.).

Informations importantes :

– Keynote speaker : Tobias Kretschmer, Professor of Strategy, Technology and Organization at LMU Munich School of Management

– Appel à communication : clôture le 22 mars 2024

– Call for paper : deadline on march 22th 2024

Plus d’information à l’adresse suivante :

https://afren.fr/3en-un-rendez-vous-annuel/3en-2024-rennes/

Inscriptions : à venir

Faculté des sciences economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://afren.fr/3en-un-rendez-vous-annuel/3en-2024-rennes/ »}]