Ecole d’été d’Economie Numérique (E3N) Faculté des sciences economiques Rennes, vendredi 28 juin 2024.

Du 2024-06-27 09:00 au 2024-06-28 17:00.

Le BiNoMa est une réunion scientifique internationale qui rassemble chaque année des chercheurs de renommée internationale dans le domaine de l’analyse économique des réseaux sociaux avec des approches provenant de la théorie des jeux et de la microéconomie. Ces réseaux jouent un rôle fondamental dans l’explication des comportements observés dans divers domaines de la vie économique et sociale, tels que le choix des études, l’emploi, les décisions d’achat et le comportement électoral.

– Lieu/Venue : Faculté des sciences économiques – 7 place Hoche – Rennes

https://afren.fr/3en-un-rendez-vous-annuel/3en-2024-rennes/

