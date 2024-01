Ecole d’été d’astronomie Rillé Jouhet, jeudi 22 août 2024.

Ecole d’été d’astronomie Rillé Jouhet Vienne

Initiation à la connaissance de l’univers

### Initiation à la connaissance de l’univers

Cette école d’été s’adresse aux curieux des sciences et de l’astronomie.

Elle propose 20 heures de cours et 24 heures de travaux pratiques,

en particulier d’observation du ciel nocturne sur 4 jours du 5 au 9 août 2024

Programme et informations sur :

[https://abbadia.imcce.fr/ecole/index.html](https://abbadia.imcce.fr/ecole/index.html) .

Rillé 86500 Jouhet

Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 14:00:00

fin : 2024-08-22 23:59:00



L’événement Ecole d’été d’astronomie Jouhet a été mis à jour le 2024-01-26 par ACAP