Ecole d’été 2022 “Therapeutic Innovations” de HEALTHI UPSaclay Domaine de Saint-Paul à Saint-Remy-Lès-Chevreuse en Île-de-France, 13 juin 2022, Saint-Rémy.

Ecole d’été 2022 “Therapeutic Innovations” de HEALTHI UPSaclay

du lundi 13 juin au mercredi 15 juin à Domaine de Saint-Paul à Saint-Remy-Lès-Chevreuse en Île-de-France

L’Objet Interdisciplinaire Health and Therapeutic Innovation (HEALTHI) de l’Université Paris-Saclay avec la collaboration du Laboratoire d’Excellence en Recherche sur le Médicament et l’Innovation Thérapeutique (LabEx LERMIT) et l’Université Côte d’Azur organise sa 2ème École d’Éte centrée sur les Innovations Thérapeutiques du 13 au 15 juin 2022 au Domaine de Saint Paul à Saint-Remy-Lès-Chevreuse en Île-de-France. L’École d’été de HEALTHI est ouverte aux doctorants, post-doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs dans la limite des places disponibles (40). Pour les doctorants, la participation à l’École d’Eté peut être validée comme module d’enseignement. Deux journées et demie avec des intervenants du domaine aussi bien académique qu’industriel pour faire un point sur les phases du développement de médicaments innovants: – à partir de molécules thérapeutiques et des vaccins ARN, – utilisation de la modélisation, de l’intelligence artificielle et des modèles animaux, – l’impact du microbiote intestinal et l’évaluation économique, – l’entreprenariat et les start-up, – le recrutement et métiers du médicament.

Frais d’hébergement et de restauration sont fixés à 50€ pour les doctorants et 100€ pour les enseignants-chercheurs et chercheurs académiques. CV et lettre de motivation à envoyer avant le 25 mai 2022 à pi.isit-healthi1@universite-paris-saclay.fr

Deux journées et demie avec des intervenants du domaine aussi bien académique qu’industriel pour faire un point sur les phases du développement de médicaments innovants.

Domaine de Saint-Paul à Saint-Remy-Lès-Chevreuse en Île-de-France 102 Rte de Limours Bâtiment A3, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-13T08:00:00 2022-06-13T23:00:00;2022-06-14T09:00:00 2022-06-14T23:00:00;2022-06-15T09:00:00 2022-06-15T14:00:00