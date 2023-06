Journée Portes Ouvertes online ETNA École des Technologies Numériques Avancées (ETNA Alternance) Ivry-sur-Seine, 15 juin 2023, Ivry-sur-Seine.

Journée Portes Ouvertes online ETNA Jeudi 15 juin, 12h00 École des Technologies Numériques Avancées (ETNA Alternance) sur inscription

Session d’informations collective 100% en ligne ! Découvre la filière qui te correspond le mieux en échangeant avec nos équipes et nos étudiant.e.s en direct.

À propos

L’ETNA, École des Technologies Numériques Avancées, délivre une formation en alternance spécialisée en informatique qui débouche sur 3 niveaux de diplômes : Bac+2, Bac+3 et Bac+5. « L’excellence de l’alternance » de l’ETNA, c’est une insertion directe dans l’entreprise, un encadrement efficace et un suivi personnalisé qui vous conduiront à des fonctions de cadre et d’ingénieur en informatique. La formation est prise en charge par l’entreprise dès le Bachelor et l’étudiant est indemnisé d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’apprentissage, d’un CDD ou d’un CDI.

École des Technologies Numériques Avancées (ETNA Alternance) 7, rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Ivry Port Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T12:00:00+02:00 – 2023-06-15T13:00:00+02:00

