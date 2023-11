Ateliers bien être Ecole des Sens – cours Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne Ateliers bien être Ecole des Sens – cours Castelnau-d’Estrétefonds, 17 décembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Ateliers bien être Dimanche 17 décembre, 10h00 Ecole des Sens – cours 1 ateliers 13-15 € / 2 ateliers 25-28 € L’école des sens vous propose 2 ateliers adultes pour clôturer l’année en douceur. Un atelier de gym sensorielle et/ou un de Métode 3C (Calme, Concentration, Contrôle de soi). A découvrir ou perfectionner ! Ecole des Sens – cours 29, rue de l’Eglise, Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 08 19 44 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds, Haute-Garonne
Lieu Ecole des Sens - cours
Adresse 29, rue de l'Eglise, Castelnau d'Estrétefonds
Ville Castelnau-d'Estrétefonds

