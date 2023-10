Gym sensorielle et Méthode 3C du dimanche Ecole des Sens – cours Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne Gym sensorielle et Méthode 3C du dimanche Ecole des Sens – cours Castelnau-d’Estrétefonds, 19 novembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Gym sensorielle et Méthode 3C du dimanche 19 novembre et 17 décembre Ecole des Sens – cours 13 à 28 € Gym sensorielle, cours qui a un grand succès depuis de nombreuses années : Précision dans les corrections et ressentis, travail en profond , le tout en douceur !

La Méthode 3C : on vient comme on est, sans pré requis, pour 1h de recentrage sur soi ponctué par des exercices très simples.

Laissez-vous tenter ! Ecole des Sens – cours 29, rue de l’Eglise, Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T12:00:00+01:00

