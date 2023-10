Soirée de fin d’année École des Ranches Vernier, 30 novembre 2023, Vernier.

Durant cette soirée festive et pour clôturer en beauté l’année 2023, nous récompenserons les participants et participantes à notre initiative «les balcons fleuris» et célébrerons les 50 ans de l’AIVV (plus de détails seront communiqués à nos membres par courrier et courrier électronique).

École des Ranches Rue du Village 6, 1214 Vernier Vernier 1214 Genève

2023-11-30T19:00:00+01:00 – 2023-11-30T22:00:00+01:00

