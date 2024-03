ECOLE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME DE LYON – JOURNEE PORTES OUVERTES ECOLE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME Jonage, samedi 23 mars 2024.

ECOLE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME DE LYON – JOURNEE PORTES OUVERTES Découvrez les métiers du Tourisme et devenez Vendeur(deuse) Conseil en Voyages d’Affaires et de Tourisme avec l’EPT – Initial ou alternance – devenez conseiller(e) voyages, forfaitiste, travel planner Samedi 23 mars, 09h00 ECOLE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Journée Portes Ouvertes pour découvrir les formations Tourisme de l’EPT, et intégrer rapidement le monde du voyage.

Validez un niveau Bac+2 en un an via le Titre « Vendeur Conseil en Voyages d’Affaires et de Tourisme » inscrit au RNCP – fiche 34788.

Découvrez les cursus, les voies d’accès, les compétences visées, les métiers, les professionnels partenaires de l’Ecole.

Visitez nos locaux, rencontrez l’équipe pédagogique, les élèves, et rejoignez nous à la rentrée 2024.

Avec l’EPT, en formation initiale ou en alternance, devenez Conseiller(e) Voyages, Conseiller(e) Billetterie, Forfaitiste, Travel planner, Télé-Conseiller(e), …

AFTRAL EPT vous propose une formation reconnue par l’Etat et les professionnels

– Une pédagogie active basée sur des mises en situation professionnelles

– Une Ecole à taille humaine avec suivi individualisé de chaque étudiant

– Une alternative au BTS Tourisme

– Un réseau d’entreprises partenaires et d’anciens élèves

– 90 % d’insertion professionnelle à moins de 6 mois après la formation

Entrée libre lors de cette Journée Portes Ouvertes

Contact préalable conseillé au 0472025860 ou francoise.nicolas@aftral.com pour prise de rendez-vous

ECOLE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME 2326 avenue Henri Schneider, 69330 JONAGE Jonage 69330 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

