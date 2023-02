Café DeepTech : Predisurge : le jumeau numérique appliqué à la santé Ecole des Mines de Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne

Café DeepTech : Predisurge : le jumeau numérique appliqué à la santé Ecole des Mines de Saint-Étienne, 2 mars 2023, Saint-Étienne. Café DeepTech : Predisurge : le jumeau numérique appliqué à la santé Jeudi 2 mars, 09h00 Ecole des Mines de Saint-Étienne

Gratuit sur inscription

Café DeepTech avec la start-up stéphanoise Predisurge : Le jumeau numérique appliqué à la santé Ecole des Mines de Saint-Étienne 158 Cours Fauriel 42100 Saint-Étienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Présentation de Predisurge Crée en mai 2017, Prédisurge est une start-up medtech basée à Saint-Etienne développant des solutions logicielles d’aide à décision et planification préopératoire pour les interventions cardiovasculaires. Pour cela PrediSurge intègre une technologie de simulation numérique prédictive. Leur mission est d’améliorer la prise en charge du patient et d’optimiser les résultats d’intervention. Une innovation unique Créée de l’association du professeur de cardiologie, Jean-Noël Albertini, de Stéphane Avril, directeur du centre d’ingénierie et de santé du CHU, de David Perrin ingénieur des Mines et de Alban Molle, banquier, PrediSurge a développé une technique unique au monde de simulation numérique permettant de reproduire virtuellement les gestes chirurgicaux réalisés lors de la pose d’implants cardiaques et vasculaires, de manière prédictive et personnalisée. Ce café DeepTech sera animé par Nathalie Cohet, directrice du cluster Novéka

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T09:00:00+01:00

2023-03-02T10:30:00+01:00 French Tech Saint-Etienne Lyon

Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Ecole des Mines de Saint-Étienne Adresse 158 Cours Fauriel 42100 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville Ecole des Mines de Saint-Étienne Saint-Étienne Departement Loire

Ecole des Mines de Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Café DeepTech : Predisurge : le jumeau numérique appliqué à la santé Ecole des Mines de Saint-Étienne 2023-03-02 was last modified: by Café DeepTech : Predisurge : le jumeau numérique appliqué à la santé Ecole des Mines de Saint-Étienne Ecole des Mines de Saint-Étienne 2 mars 2023 Ecole des Mines de Saint-Étienne Saint-Étienne saint-étienne

Saint-Étienne Loire