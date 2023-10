How can industries operate through AI ACT? École des Mines de Paris Paris, 7 décembre 2023, Paris.

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has created a range of new opportunities and challenges for industries and societies worldwide. In response to these developments, the European Union has recently introduced a new regulatory framework, the AI ACT, which aims to ensure the responsible use and development of AI technologies in the EU.

How will AI ACT emerge and affect the industrial sector?

The EU’s AI ACT represents a major regulatory shift in the use and development of AI technologies in Europe. This section of the conference will explore the potential impact of the AI ACT on various industries in the EU. We will discuss the key provisions of AI ACT, and how businesses and policymakers can prepare for the regulatory changes ahead.

Manual jobs: what is their future through AI?

The rise of AI together with societal changes has raised concerns about the future of manual jobs, the preservation and transmission of “savoir-faire” but also the integration in the production processes of novel tools, such as collaborative robotics, IoT, etc. This section of the conference will explore cutting edge technologies with a particular focus on the use of Human-centered AI, human motion capturing, computational and human monitoring methodologies, robotics etc. We’ll discuss the potential benefits and challenges of AI for manual jobs, but also practical, ethical and legal difficulties for their implementation.

Can AI ACT be harmful for creative industries? How can they adapt and adjust?

While AI has the potential to revolutionize many industries, there are concerns that it may harm creative industries with production lines that rely on human ingenuity and expertise. In this section we will discuss the challenges of using AI in creative industries within the framework defined by AI ACT, as well as how businesses can adapt and adjust to these changes while preserving the value of human work.

– The event will also take place online, a link will be announced soon.

– The event will finish on the 8th December, at 18:00 PM CET. A cocktail gathering will follow right after.

-———————————————————————————————-

Les progrès rapides de l’intelligence artificielle (IA) ont créé une série de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les industries et les sociétés du monde entier. En réponse à ces développements, l’Union Européenne a récemment introduit un nouveau cadre réglementaire, l’« AI ACT », qui vise à garantir l’utilisation et le développement responsable des technologies d’IA dans l’UE.

Comment « AI ACT » va-t-il affecter le secteur industriel ?

Le «AI ACT» représente un changement réglementaire majeur dans l’utilisation et le développement des technologies d’IA en Europe. Cette section de la conférence explorera l’impact potentiel de l’« AI ACT » sur diverses industries dans l’UE. Nous discuterons ses dispositions principales ainsi que la manière dont les entreprises et les décideurs politiques peuvent se préparer aux changements réglementaires à venir.

Métiers manuels : quel avenir à l’heure de l’IA ?

L’essor de l’IA ainsi que les évolutions sociétales suscitent des inquiétudes quant à l’avenir des métiers manuels, à la préservation et à la transmission des savoir-faire mais aussi à l’intégration dans les processus de production de nouveaux outils, tels que la robotique collaborative, l’IoT, etc. Dans cette partie nous allons explorer les technologies de pointe avec un accent particulier sur l’utilisation de l’IA centrée sur l’humain, la capture de mouvement, les méthodologies de monitoring et d’analyse d’activité humaine, la robotique collaborative, etc. Nous discuterons des avantages et des défis potentiels de l’IA pour les métiers manuels, mais aussi des difficultés pratiques, éthiques et juridiques pour sa mise en œuvre.

« AI ACT » peut-il être néfaste aux industries créatives ? Comment peuvent-elles s’adapter et s’ajuster ?

Bien que l’IA ait le potentiel de révolutionner de nombreuses industries, on craint qu’elle puisse nuire aux industries créatives dont les chaînes de production reposent sur l’ingéniosité et l’expertise humaine. Dans cette section, nous aborderons les défis de l’utilisation de l’IA dans les industries créatives dans le cadre défini par l’« AI ACT, » ainsi que la manière dont les entreprises peuvent s’adapter et s’ajuster à ces changements tout en préservant la valeur du travail humain.

– L’événement se déroulera également en ligne, un lien sera annoncé prochainement.

– L’événement se terminera le 8 décembre à 18h00 CET. Un cocktail suivra juste après.

