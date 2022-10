Les femmes et la santé, regards croisés : patientes et professionnelles École des hautes études en santé publique Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les femmes et la santé École des hautes études en santé publique 15 avenue du Professeur Léon-Bernard 35000 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-eleves-attaches-d-administration-hospitaliere/evenements/invitation-colloque?_gl=1%2a1q6b7su%2a_ga%2aMTY1Nzc4NjAwNC4xNjYxODYwMjkz%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2MTg2MDI5Mi4xLjEuMTY2MTg2MDQ5Ny4wLjAuMA..&_ga=2.135068792.80530240.1661860293-1657786004.1661860293&fbclid=IwAR1RTJM5MatxtRRvMHhg1w20Q9koqZGBXbljsWEOvQcULs6zFo4MZMHVaMQ »}, {« link »: « https://ehesp-fr.zoom.us/j/99731439343 »}] L’Association des Elèves Attachés d’administration hospitalière promotion Ghada Hatem-Gantzer 2022 vous invite à son colloque « Les femmes et la santé, regards croisés : patientes et professionnelles » le mardi 18 octobre 2022 à l’Ecole des hautes études en santé publique de Rennes. La promotion des Élèves Attachés d’administration hospitalière 2022 est particulièrement attachée à la lutte contre les violences faites aux femmes et à l’égalité professionnelle. C’est pourquoi elle a choisi comme marraine le Dr. Ghada Hatem-Gantzer (médecin cheffe de la Maison des Femmes à Saint-Denis). Fière de porter ces valeurs, notre Association organise son colloque afin de sensibiliser le public aux inégalités de genre, aux violences sexistes et sexuelles, à l’égal accès aux soins et de mener une réflexion commune autour de l’égalité professionnelle femmes/hommes en établissement de santé et ESMS. Il sera articulé en trois temps : Une intervention croisée de Ahez Le Meur Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité de Bretagne et de Sophie Pasquet Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité de la Mayenne ; Une intervention de la Dr Ghada Hatem Gantzer et du Pr Vincent Lavoué ; Une intervention animée par Marion Renaut, Directrice adjointe des Ressources humaines et des Ecoles, Directrice du Centre de Formation par Apprentissage Santé du Centre Val de Loire, Directrice déléguée du Pôle Femme Parentalité CHRU Tours et Nathalie Gané Attachée d’administration hospitalière à la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion CHRU de Tours. Pour assister au colloque en présentiel une inscription gratuite en ligne est à réaliser via le lien suivant :

