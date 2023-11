Atelier viennoiseries aux ElansC Ecole des ElansC Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Le samedi 25 novembre à partir de 14h : Atelier viennoiseries

Tarif : 25 euros

Apprenez à faire vos propres croissants et cinnamon rolls avec Martin, pâtissier professionnel.

Tarif : 25 euros (matériel fourni)

Public : à destination des adultes comme des adolescents, possibilité de venir en binôme

Public : à destination des adultes comme des adolescents, possibilité de venir en binôme

Inscription et renseignements : elansc@lenglet.biz

Ecole des ElansC
3232 rue du Général De Gaulle, 45160 OLIVET
Olivet 45160 Loiret
Centre-Val de Loire

