Tarif : 20 euros

Atelier improvisation pour adultes Ecole des ElansC 3232 rue du Général De Gaulle, 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:maevameunierdtpro@gmail.com »}] “Impro aux Elans-C” ! Atelier adulte d’initiation à l’improvisation avec Maeva, artiste diplômée du Centre des arts de la Scène de Paris. Inscription et renseignements : maevameunierdtpro@gmail.com

2022-11-19T14:30:00+01:00

2022-11-19T16:00:00+01:00

