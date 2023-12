Marché de Noël Ecole des collines Valherbasse, 1 décembre 2023, Valherbasse.

Valherbasse,Drôme

Marché de Noël organisé par l’APE. Une buvette et de belles surprises vous attendent !.

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 17:30:00. .

Ecole des collines Plan d’Agneau

Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market organized by the APE. A refreshment stand and lots of surprises await you!

Mercado navideño organizado por la APE. Le esperan un bar y muchas sorpresas

Weihnachtsmarkt, der von der EV organisiert wird. Ein Getränkestand und schöne Überraschungen warten auf Sie!

Mise à jour le 2023-11-25 par Valence Romans Tourisme