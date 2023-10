Le Municipal Bal École des Cobbers – Fromelles Fromelles, 7 juillet 2019, Fromelles.

Objet dansant collaboratif

Youhou ! et voilà, ils sont venus, ils sont tous là. C’est leur première sortie loin de chez eux ! Ils en ont fait des kilomètres pour venir jusqu’à nous. Dans leur camion, en plus des instruments, ils ont amenés toute la bonne humeur et la folie de Clairvoie-sur-Lembron.

Affichant sa différence depuis bientôt 30 ans, cette petite commune atypique, véritable eldorado de la convivialité, a décidé que chaque samedi, quoiqu’il arrive, sa place de village retrouverait ses airs de fête, ses guirlandes et ses paillettes.

Devenu là-bas une institution, ce MUNICIPAL BAL s’exporte désormais jusqu’à nous !

Quelle en est la recette ? Il est tout simplement confectionné par presque tous les habitants. Quand des jeunes aux seniors, on se bouscule au portillon du Comité des fêtes pour se mettre au diapason, il en ressort un divertissement collaboratif assez inattendu, mais tellement charmant.

Plus qu’un bal, c’est une utopie que transporte ces six musiciens mandatés par Madame le Maire pour partir à la rencontre des habitants d’autres villes et villages. C’est une invitation pour nous, publics volontaires, à inventer notre propre participation à ce bal.

Leur Municipal Bal devient NOTRE Municipal Bal.

Avec un répertoire de chansons panoramique faisant le grand écart de Carmen à Daft Punk, de Dalida à Lady Gaga, des effets spéciaux fabriqués par les associations de la ville, et le grand cru 2019 des sept chanteurs, danseurs et musiciens de Clairvoie-sur-Lembron, nous sommes invités à nous dégourdir les hanches et à nous régaler les oreilles. Préparons-nous à faire chauffer la piste !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-07T12:30:00+02:00 – 2019-07-07T15:30:00+02:00

