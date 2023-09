West Cat Story école des Bords de Seine Issy-les-Moulineaux, 24 mars 2024, Issy-les-Moulineaux.

West Cat Story Dimanche 24 mars 2024, 16h00 école des Bords de Seine Sur inscription

Conte chanté : West cat story

Par Monsieur Mouch, artiste, conteur, auteur et bricoleur

West Cat Story est une histoire racontée en chansons. Une histoire de chiens et de chats qui se font la guerre dans le quartier, et ne supportent pas qu’un chien et un chat, Toto et Moustafa, se retrouvent autour d’un amour commun, celui de la musique !

Dimanche 24 mars à 16h, en famille, dès 5 ans

Présentation de Monsieur Mouch :

https://youtu.be/6p2gCQTvCPQ

école des Bords de Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-Moulineaux

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/6p2gCQTvCPQ »}]

CLAVIM MaisonduValdeSeine

Monsieur Mouch