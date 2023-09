Rouge, bleu, jaune école des Bords de Seine Issy-les-Moulineaux, 3 mars 2024, Issy-les-Moulineaux.

Rouge, bleu, jaune Dimanche 3 mars 2024, 16h00 école des Bords de Seine Sur inscription

Rouge, bleu, jaune

Par la compagnie Les Globe Trottoirs

Au début, il y a de la musique, quelques notes de bienvenue égrainées sur une harpe toute noire par une musicienne tout en blanc et puis…

Et puis, il y a une grosse boule rouge au milieu du plateau avec des bras, une tête et des jambes. Au son de la musique, Rouge s’est réveillé.

Un étrange cube jaune traverse la scène, emporté par son élan. Jaune apprend à marcher.

Une boule bleue triste et seule cherche partout. Bleu veut des amis pour jouer avec lui.

Mais qu’arrivera-t-il quand ces trois-là vont se rencontrer ? Rouge et Bleu se ressemblent mais Jaune est si différent. Peur, colère, tristesse, joie, l’amitié est faite de tout ça.

Dimanche 3 mars à 16h, en famille, dès 3 ans

https://youtu.be/GfJPl3s3yzo

école des Bords de Seine école des Bords de Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/o/maison-dissy-34284981585 »}] [{« data »: {« author »: « Compagnie Les Globe Trottoirs », « cache_age »: 86400, « description »: « Un spectacle turbulent et musical, du00e8s 3 ans.nPremiu00e8re u00e0 Montrouge le 23 octobre 2020.nPlus d’infos sur www.globbetrottoirs.com », « type »: « video », « title »: « »Rouge Bleu Jaune » spectacle jeune public », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/GfJPl3s3yzo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=GfJPl3s3yzo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3XrxaQdDIhR3OWL9rJEBjQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/GfJPl3s3yzo »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-03T16:00:00+01:00 – 2024-03-03T17:00:00+01:00

2024-03-03T16:00:00+01:00 – 2024-03-03T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisonduValdeSeine

Monsieur Mouch