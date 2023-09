Conte, en famille, dès 6 ans école des Bords de Seine Issy-les-Moulineaux, 21 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Conte, en famille, dès 6 ans Dimanche 21 janvier 2024, 16h00 école des Bords de Seine Sur inscription

Conte : Poil noir, plume noir

De Ladji Diallo

C’est l’histoire d’une hyène… noire, oui noire comme la panthère ! Qui a les crocs, qui a la dalle. Qui trouvera un moyen pas très net pour satisfaire son estomac. C’est l’histoire d’un beau bélier noir. Faut pas le chercher. Il peut vous foutre la frousse, surtout si vous touchez à ceux qu’il aime.

C’est l’histoire d’un oiseau noir. Lui, on ne sait pas pourquoi il est là. Il n’a rien demandé. Mais grâce à lui, un garçon amoureux trouvera le bonheur.

Ladji Diallo nous invite à le suivre en contes et en chansons jusqu’en Afrique, là où tout est possible.

Dimanche 21 janvier à 16h, en fammile dès 6 ans

école des Bords de Seine école des Bords de Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/o/maison-dissy-34284981585 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisonduValdeSeine

Ladji Diallo