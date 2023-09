Spectacle : Les aventures du roi Baloon 1er école des Bords de Seine Issy-les-Moulineaux, 26 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Les aventures du roi Baloon 1er Dimanche 26 novembre, 16h00 école des Bords de Seine Sur inscription

Spectacle :

Les aventures du roi Ballon 1er

De Fabuleuse Family Compagnie Magie

Le Roi Baloon Ier est un bon roi, apprécié de son peuple. Il n’a pour seule famille que la princesse, sa fille, à laquelle il souhaite bonheur et longue vie à la tête de son royaume.

Mais une chose chiffonne notre roi, sa fille n’a toujours pas rencontré son prince charmant. Il doit absolument le trouver, l’avenir du royaume en dépend.

Pour cela il part, aidé de son conseiller aux ambitions douteuses, le Capitaine Pompelo, à la quête du futur prince, en organisant un tournoi avec les meilleurs archers de son royaume…

Mais qui sera le bel élu ? Peut-être l’un d’entre vous, qui sait ?

Dimanche 26 novembre à 16h, en famille, à partir de 3 ans

Le Roi Baloon 1er, c’est ce qu’on appelle une « salade ». Un spectacle où se mélange une belle et folle histoire, où les personnages sont joués par le public, le tout mené tambour battant par un chef d’orchestre à l’humeur taquine et bienveillante.

En bref, c’est un contes de fées pour petits et grands dont les rôles principaux sont interprétés par les enfants et/ou les adultes du public. Les costumes et les accessoires sont en ballons gonflés et sculptés pendant le spectacle.

école des Bords de Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisonduValdeSeine

Fabuleuse Family Compagnie Magie