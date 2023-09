Spectacle : les 5 anneaux perdus école des Bords de Seine Issy-les-Moulineaux, 1 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : les 5 anneaux perdus Dimanche 1 octobre, 16h00 école des Bords de Seine Sur inscription

Spectacle : Les cinq anneaux perdus

De la compagnie La Baguette

L’incroyable aventure de deux enfants en mission pour sauver l’idéal olympique !

Camille et Charlie, aux billes, sont de vrais champions. Lors d’un entraînement en pleine nature, ils découvrent une mystérieuse boîte lumineuse, animée par l’esprit de Pierre de Coubertin. Mais cette lumière de l’olympisme est en train de s’éteindre. Pierrot – c’est comme ça qu’il aime se faire appeler – les met au défi : le petit garçon et la petite fille devront retrouver les cinq anneaux perdus pour la sauver.

Éthiopie, Australie, Brésil, Japon : cette aventure les mènera tout autour du monde à la rencontre de jeunes sportifs et parasportifs facétieux et déterminés.

Dimanche 1er octobre à 16h, en famille, à partir de 4 ans

https://www.youtube.com/shorts/gJrluPid-68?feature=share

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

CLAVIM MaisonduValdeSeine

Cie La Baguette